Турция готовится запустить «Йылдырымхан» из Сомали

Как сообщалось ранее, Турция на международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA 2026 впервые представила прототип своей межконтинентальной гиперзвуковой баллистической ракеты Yıldırımhan. Ракета разработана научно-исследовательским и опытно‑конструкторским центром Министерства национальной обороны Турции. Заявленная максимальная дальность полета составляет 6 тысяч километров, конструкция предусматривает возможность несения боевой части массой 3 тонны. Ракета оснащена тремя жидкостными двигателями, ее скорость, как утверждается, будет варьироваться в диапазоне от 9 до 25 Махов. За последние годы Турция стремительно развивает ракетные технологии, включая создание баллистических ракет средней дальности с гиперзвуковыми характеристиками. Поэтому демонстрация первого прототипа межконтинентальной баллистической ракеты вызвала широкий резонанс в международных и региональных кругах, а также среди аналитиков. По мнению многих, разработка этой ракеты свидетельствует о росте геополитических амбиций Анкары и ее стремлении стать одним из ведущих игроков как минимум на Евразийском континенте и на Ближнем Востоке. Однако представленная на выставке ракета пока не является полноценной: это лишь прототип. Чтобы превратиться в боеспособную систему, она должен пройти соответствующие испытания. Как пишет Bloomberg, первый испытательный запуск Yıldırımhan планируется провести в Сомали не ранее конца этого года. Ракету предполагается запустить с нового космодрома, который Турция строит в Сомали, в направлении Индийского океана.

В конце декабря 2025 года Анкара завершила технико‑экономическое обоснование и проектирование космодрома. Таким образом, официально начался первый этап строительства. Президент Реджеп Тайип Эрдоган впервые публично объявил о планах создания космодрома в Сомали во время совместной пресс‑конференции с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом в Стамбуле. Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя странами; в соответствии с этим соглашением Сомали выделила Турции землю под строительство космодрома. Сомали, расположенная вблизи экватора, обладает значительными техническими преимуществами для космических запусков. Максимальная скорость вращения Земли на экваторе позволяет ракетам выходить на орбиту с меньшим расходом топлива. Тем не менее, выбор Анкары Сомали обусловлен не только техническими параметрами, но и соображениями геополитического характера. Не секрет, что отношения Турции с Израилем за последние годы значительно обострились. Израиль признал регион Сомали — Сомалиленд — «независимым государством» и на днях назначил туда своего посла — Михаила Лотема, ранее работавшего в Азербайджане. Израиль готовится превратить Сомалиленд, расположенный вдоль южного побережья Аденского залива, через который проходит стратегически важный международный торговый маршрут, в свой плацдарм. В свою очередь, Турция поддерживает территориальную целостность Сомали и выстраивает двусторонние стратегические отношения с его центральным правительством. Это партнерство предусматривает, в том числе, разведку и разработку углеводородных ресурсов в морских зонах, контролируемых Сомалилендом, а также сотрудничество в военной сфере. Таким образом, если первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Турции состоится на строящемся в Сомали космодроме, это будет воспринято и как демонстрация силы Анкары в регионе.

По данным источников, планируется провести и испытательный запуск модернизированной ракеты «Тайфун‑4», дальность которой, как ожидается, превысит 2000 километров, также с территории Сомали. Отвечая на вопросы Bloomberg о планах Турции, заместитель министра иностранных дел Сомали Али Мохамед Омар заявил: «Сомали рассматривает это партнерство как возможность привлечь инвестиции, создать рабочие места и расширить сотрудничество в области спутниковых и космических технологий, которые могут способствовать развитию связи, мониторингу климата, образованию и экономическому развитию». Однако есть и наблюдатели, скептически относящиеся к демонстрации Турцией прототипа межконтинентальной баллистической ракеты. Согласно журналу Military Watch Magazine, новейшая турецкая МБР Yıldırımhan на самом деле не считается технологически продвинутой. Ее главный недостаток, по мнению экспертов, — жидкостный ракетный двигатель. Такая конструкция увеличивает время подготовки к запуску и делает пусковую установку более уязвимой для превентивного удара. Другие производители баллистических ракет средней дальности уже давно перешли на твердотопливные системы. По этой причине авторы считают, что Анкаре может потребоваться поддержка со стороны союзников по НАТО для дальнейшего развития проекта. Украинские военные эксперты же считают, что эта ракета, возможно, свидетельствует о стремлении Турции в будущем обладать ядерным оружием. Украинское издание Defence Express отмечает, что разработка столь крупной и дорогостоящей ракеты исключительно для доставки обычной боевой части массой 3000 килограммов не имеет особого практического смысла, поскольку затраты несоразмерны результату. Это поднимает вопрос о том, может ли ракета Yıldırımhan стать основой для будущей ядерной программы.