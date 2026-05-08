Для Ирана Эмираты теперь «вражеская база»

Один из иранских депутатов-радикалов Али Хезриан заявил, что Тегеран больше не рассматривает Объединенные Арабские Эмираты как соседа и теперь видит в них «враждебную базу» для врагов Ирана.
Депутат парламента от Тегерана заявил в четверг, что ОАЭ предпринимали прямые действия против Ирана во время войны. Он заявил, что новая военная и оборонная доктрина Ирана в отношении ОАЭ аналогична его подходу к Иракскому Курдистану, который Тегеран ранее обвинял в размещении враждебных сетей и деятельности, связанной с Израилем.