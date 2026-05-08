В Баку сравнили сервисы для заказа такси: кто показал лучший результат

Исследование Capitalist проходило с 1 по 11 апреля 2026 года. Его задача была простой: понять, что в реальности получает пассажир — от момента открытия приложения и заказа машины до поездки, высадки и оплаты. В рамках исследования сравнивались стабильность работы приложения, количество отмен до начала поездки, безопасность, качество и комфорт автомобилей, точность маршрута и другие важные для формирования рейтинга показатели.

Качество поездок по городу, уровень безопасности и комфорта все чаще вызывает интерес и обсуждения среди населения. Чаще всего пользователи оказываются недовольны отменами со стороны водителей, сбоями в приложениях, обеспокоены вопросами безопасности и качеством сервиса. Исследование проводилось методом «тайного покупателя», чтобы представить независимую оценку реального опыта пассажиров.

Независимая исследовательская компания Capitalist представила результаты замеров качества сервисов для заказа поездок в Баку и объявила их рейтинг — в него вошли Bolt, Yango, Uber и 189.

Всего в анализ вошли 284 заказа. Из них 255 завершились поездкой, а 29 были отменены водителями еще до подачи машины. В выборке было 104 заказа через Bolt, 92 — через Yango, 54 — через Uber и 34 в приложении 189. В исследование вошли короткие (около 3 км), средние (около 6 км), и длинные поездки (10 км и более), а также заказы в утренние часы пик, дневное время, вечерние часы пик и ночью.

Одним из самых заметных выводов стала разница по числу отмен до начала поездки. У Yango этот показатель составил 5,4 процента, у Uber — 5,5 процента, у 189 — 5,9 процента. У Bolt ситуация оказалась заметно хуже: 18,3 процента. То есть примерно каждый пятый-шестой заказ на этой платформе отменялся еще до посадки пассажира.

Bolt показал наилучший результат с точки зрения точности определения местоположения пассажира по GPS-координатам в момент оформления заказа. По поиску нужного адреса лучше всего себя показали Yango и Uber — у обеих платформ результат превысил 96 процентов, в то время как Bolt следовал за ними с результатом в 92.7 процента.

Заметная разница была и в работе приложений. Самым стабильным оказался Yango: зависания или сбои были отмечены только в 2,3 процента случаев. У Uber этот показатель составил 6,5 процента, у Bolt — 6,8 процента, у 189 — 21,2 процента.

По полноте информации в приложении лидерами стали Bolt и Yango — по 97,6 процента. Uber тоже показал хороший результат — 93,5 процента. Если говорить о совпадении данных о машине и водителе с тем, что пассажир видел в приложении, то здесь в целом все платформы показали неплохие результаты.

По безопасности сильнее выглядели Yango и Uber. Использование ремня безопасности водителем было зафиксировано в 96,5 процента поездок у Yango и в 96,1 процента у Uber, тогда как у Bolt этот показатель составил 92,8%, а у 189 — 90,6%. Меньше всего нарушений правил дорожного движения наблюдалось у Uber — 2 процента. У Yango этот показатель составил 2,6 процента.

В части комфорта и качества обслуживания неожиданно неплохо показал себя 189. Именно у этой платформы была самая высокая средняя оценка чистоты — 4,66 из 5. По комфорту поездки 189 тоже оказался впереди — 81,2 процента. А вот по профессиональному поведению водителя лидером стал Uber: положительная оценка была зафиксирована в 90,3 процента поездок, а Bolt занял второе место по этому показателю с 86%. Yango, в свою очередь, лучше других показал себя по точности высадки пассажира в нужной точке — 94,1 процента.

По итоговым результатам первое место занял Yango, набрав 92,3 балла из 100. Совсем немного от него отстал Uber с результатом 91,9 балла. Bolt получил 87,9 балла, а 189 — 85,1.