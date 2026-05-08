В Азербайджане взялись за торговцев людьми

Ульвия Худиева
11:39 1501

В Азербайджане обнародованы данные о преступлениях, связанных с торговлей людьми.

Соответствующий ежегодный доклад национального координатора был вынесен на обсуждение совместного заседания комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

Согласно документу, в 2025 году выявлено 198 преступлений, связанных с торговлей людьми, — на 8 меньше, чем годом ранее. Из них 152 непосредственно квалифицированы как торговля людьми, 45 — как незаконные действия с документами в тех же целях, а 57 совершены с использованием информационных технологий.

Раскрываемость составила 97 процентов. В ходе оперативных мероприятий нейтрализованы две преступные группы — в общей сложности шесть человек. Возбуждено 10 уголовных дел, по восьми из них обвинение предъявлено десяти лицам, среди которых 19 женщин: 12 человек преданы суду. В рамках одного уголовного дела расследовалось до 20 эпизодов.

По каналам Интерпола продолжается международный розыск десяти обвиняемых: семеро, предположительно, скрываются в Турции, по одному — в Пакистане, России и ОАЭ.

В прошлом году к лишению свободы приговорены 14 торговцев людьми — четыре мужчины и десять женщин; трое осуждены условно, двое — по делам прошлых лет.

Из 31 фигуранта, находившегося в местном розыске по смежным статьям — принуждение к действиям сексуального характера, оборот детской порнографии, содержание притонов и другие, — задержаны 15, в том числе трое торговцев людьми.

Все пострадавшие получили единовременную помощь в размере 700 манатов, были размещены в убежище МВД и обеспечены медицинской, психологической, юридической и социальной поддержкой, а также предметами первой необходимости.

Помимо этого, в прошлом году зафиксирован один факт принудительного труда: пострадавший эксплуатировался в строительном секторе Черногории, возбуждено уголовное дело. 

Государственная инспекция труда выявила шесть случаев привлечения к работе детей до 15 лет и наложила на виновных административный штраф на общую сумму в шесть тысяч манатов. За вовлечение ребенка в деятельность, способную причинить вред его жизни, здоровью или нравственности, назначен штраф в размере 3 300 манатов.

