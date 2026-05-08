Кремль отозвал аккредитацию западных СМИ на парад в Москве

11:48 966

Российские власти отозвали приглашения на парад на Красной площади 9 мая, разосланные иностранным журналистам. По сообщению Der Spiegel со ссылкой на администрацию президента РФ, присутствовать на нем смогут представители лишь нескольких российских СМИ.

«Формат освещения парада изменен в связи с текущей ситуацией. Поэтому зарубежные СМИ, которым уже была предоставлена аккредитация, больше не будут допущены», - заявили журналистам представители российских властей.

В частности, приглашения отозваны у сотрудников Der Spiegel, медиакомпаний ARD, ZDF (Германия) и Sky (Великобритания), агентства AFP, а также итальянской и японской телерадиокомпаний - Rai и NHK.

Представитель Кремля сообщил Spiegel, что «в связи со сложившейся ситуацией формат освещения парада был изменен». Ранее российские власти подтвердили аккредитацию западных журналистов и направили им расписание мероприятий в центре Москвы к Дню Победы. Затем решение отменили - такое произошло впервые за все время проведения парада в России, указывает Der Spiegel. Когда именно были разосланы и отозваны приглашения, не уточняется.

В этом году Россия специально не приглашала иностранных гостей на парад, заявил 7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он не стал уточнять причину, но напомнил, что в 2025 году, когда отмечался 80-летний юбилей со Дня Победы, на параде присутствовало множество иностранцев.

Нынешний парад на Красной площади впервые с 2007 года пройдет без военной техники. Кроме того, российские власти отказались от участия воспитанников военных суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. 

