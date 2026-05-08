AQTA предотвратило ввоз в Азербайджан больного скота

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) осуществляет контрольные мероприятия на пунктах пропуска через границу для защиты от проникновения на территорию страны особо опасных зоонозных заболеваний.
5 мая 2026 года в общей сложности 89 голов крупнорогатого скота, предназначенных для импорта компанией Agrovest MT LLC из грузинской компании Universal Export, прошли клинические и лабораторные исследования на пункте контроля пищевой безопасности Qırmızı Körpü Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).
В ходе контрольных мероприятий у 4 животных были обнаружены признаки зоонозных заболеваний. У этих животных наблюдались высокая температура, общая слабость и стойкие нарушения равновесия. Учитывая существующие риски, ввоз животных в страну был запрещен, и они были возвращены в страну происхождения. В соответствующее грузинское ведомство было направлено официальное обращение с просьбой предотвратить повторение вышеупомянутого случая.