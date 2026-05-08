Нагрянули в мэрию Стамбула: десятки задержанных

В ходе расследования коррупции в мэрии Стамбула (İBB) по обвинению в махинациях с тендерами было задержано 29 подозреваемых.

По версии обвинения, через компанию Ağaç ve Peyzaj A.Ş., входящую в структуру мэрии, была создана незаконная система для фальсификации тендеров.

В заявлении прокуратуры Стамбула говорится, что задержания связаны с расследованием в отношении находящегося в данный момент под арестом главы мэрии Стамбула Экрема Имамоглу. Среди задержанных — заместитель генерального секретаря мэрии Октай Озел и начальник управления парков и садов Тугба Олмез Ханджи.

Отмечается, что следствие охватывает 30 человек, один из которых не был задержан, так как находится за границей.