Пекин беспокоится за экипаж атакованного танкера

В пятницу КНР заявила о глубокой обеспокоенности после нападения на связанный с Китаем танкер вблизи Ормузского пролива на фоне продолжающегося конфликта с участием Ирана, США и Израиля.

«На борту судна находятся китайцы, но сообщений о жертвах среди членов экипажа пока нет», — заявило министерство иностранных дел Китая.

В начале этой недели вблизи Ормузского пролива был атакован танкер с нефтепродуктами, принадлежащий китайской компании. Это первое зарегистрированное нападение на китайский нефтяной танкер с начала конфликта.

По сообщению Reuters, во время инцидента у побережья Объединенных Арабских Эмиратов на палубе судна произошел пожар. Источники в морской безопасности идентифицировали судно как танкер JV Innovation под флагом Маршалловых островов.