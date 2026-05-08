Почему правительство Израиля уволило угрожавшего Турции чиновника?

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
12:26 1193

Стало известно об увольнении вице-президента по внешним связям компании Israel Aerospace Industries (IAI) Шея Гала. За последний год он привлек внимание своими публикациями в различных изданиях — от Israel Hayom и The Times of Israel до греческих СМИ, в которых представлял Турцию в качестве следующей цели Израиля.

В прошлом году он назвал Турцию «новым Ираном», а в своей последней статье для Israel Hayom заявил, что «нападение на Тегеран было всего лишь репетицией, а настоящая цель — Анкара». В начале этого месяца Гал в одной из своих статей намекнул, что первая атомная электростанция Турции «Аккую», строящаяся Россией, может стать военной мишенью для атак Израиля.

Публикации Гала, занимавшего должность вице-президента по внешним связям компании Israel Aerospace Industries (IAI), вызвали резкую критику в Турции. Его статьи публиковались в период, когда напряженность между Турцией и Израилем находилась на пике из-за разногласий по поводу войны в Газе и территориальной целостности Сирии. Несмотря на эту напряженность, две страны поддерживают связи по линии разведок и установили военную линию связи для управления отношениями.

Однако, по сообщениям британской прессы, серия опубликованных статей, в которых Гал использовал имя компании Israel Aerospace Industries, вызвала гнев израильских официальных лиц. Согласно информации, официальные лица Израиля охарактеризовали его как человека, наносящего еще больший ущерб турецко-израильским отношениям.

В компании Aerospace Industries, ответственной за военную промышленность Израиля, базирующемуся в Лондоне изданию Middle East Eye сообщили, что Гал был освобожден от занимаемой должности. «Шей Гал уже некоторое время не работает в IAI, и любые высказанные им мнения не отражают взгляды компании; он также не уполномочен говорить от имени компании», — отмечается в заявлении израильской военно-промышленной компании.

Тем не менее выяснилось, что Гал был уволен из компании в 2025 году и подал на Aerospace Industries в суд. В судебных документах Гал утверждает, что был отстранен от должности вице-президента по коммуникациям, на которой проработал три года, по политическим мотивам. Компания же в своих показаниях в суде Тель-Авива заявила, что Гал проявлял ненадлежащее поведение на рабочем месте и давал интервью средствам массовой информации без предварительной координации.

Одним из конкретных обвинений, выдвинутых компанией против Гала в ходе судебного процесса, стала публикация несанкционированных статей в нарушение условий контракта при представлении себя в качестве вице-президента. Однако источники в Тель-Авиве подтверждают, что Гал был уволен по требованию израильских официальных лиц из-за его публикаций, обостряющих израильско-турецкие отношения.

