Талассемия: диагностика, лечение и профилактика

8 мая — в связи с Международным днем талассемии — в центре внимания находятся просветительские мероприятия и информационные кампании, посвященные талассемии, занимающей особое место среди наследственных заболеваний крови. Как и во всем мире, в Азербайджане профилактика талассемии, ее ранняя диагностика и современные методы лечения считаются одними из важных направлений здравоохранения. Гематолог Национального центра гематологии и трансфузиологии Министерства здравоохранения Вугар Ширзадов подробно рассказал о причинах возникновения талассемии, носительстве заболевания, значении добрачных обследований, профилактических мерах, а также о применяемых в нашей стране подходах к лечению. — Вугар муаллим, прежде всего расскажите о заболевании талассемия... — Талассемия — тяжелое наследственное заболевание крови, сопровождающееся хронической анемией. При этом заболевании из-за генетического дефекта нарушается синтез гемоглобина — основного компонента эритроцитов. В результате срок жизни красных кровяных клеток сокращается, и они преждевременно разрушаются. Наиболее распространены альфа- и бета-талассемии. При альфа-талассемии наблюдается частичное или полное нарушение синтеза альфа-глобиновых цепей. Бета-талассемия возникает вследствие количественного нарушения синтеза бета-глобиновых цепей. Тяжелая форма бета-талассемии (анемия Кули) является наиболее серьёзной формой заболевания и обычно выявляется в первый год жизни. У таких детей часто наблюдаются заболевания, бледность кожи, желтушность слизистых оболочек, увеличение печени и селезёнки, задержка развития и снижение аппетита. Единственным методом лечения является трансплантация костного мозга при наличии HLA-совместимого донора. При отсутствии подходящего донора пациентам регулярно проводят переливание крови (гемотрансфузии) для улучшения качества жизни и поддержания функций органов.

— Какова причина возникновения талассемии? — Талассемия передается по наследству от родителей к детям. Заболевание проявляется только в том случае, если дефектный ген унаследован от обоих родителей. В таких случаях вероятность рождения: 25% — здорового ребёнка, 25% — больного и 50% — носителя. Если носителем является только один из родителей, риск рождения больного ребёнка отсутствует: 50% детей будут здоровыми и 50% — носителями. Лица, унаследовавшие ген только от одного родителя, считаются носителями талассемии. У них отсутствуют клинические симптомы, и это состояние чаще всего выявляется случайно при обследовании. Носительство не является болезнью, и такие люди считаются практически здоровыми. Им не требуется соблюдение каких-либо ограничений в питании или приёме лекарств. — Какие существуют методы профилактики талассемии? — С июня 2015 года все вступающие в брак пары проходят обследование на носительство талассемии. Если оба партнёра являются носителями, их направляют на консультацию к гематологу, гинекологу и генетику. На этом этапе семье подробно объясняются меры, позволяющие предотвратить рождение ребёнка с талассемией. Кроме того, важно проведение пренатальной диагностики во время беременности. Если оба родителя являются носителями, состояние плода (здоров, носитель или болен) можно определить на 14–16-й неделе беременности. На основании результатов диагностики семья принимает решение о продолжении беременности. Такой подход эффективно предотвращает рождение больных детей. Важной частью профилактики является также просветительская работа. Регулярно проводятся информационные семинары в регионах, медицинских и образовательных учреждениях. Повышение осведомлённости общества о талассемии — ключевой фактор в предотвращении её распространения. Особенно важно информировать молодежь, так как это напрямую влияет на снижение распространенности заболевания в будущем.