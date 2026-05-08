Взрыв в штаб-квартире правящей партии Нидерландов

7 мая около 21:00 по местному времени в штаб-квартире политической партии D66, которую возглавляет премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, произошел взрыв.

Отмечается, что уже через час полиция задержала подозреваемого. Как выяснилось, мужчина бросил петарду или самодельный фейерверк в щель для почты, размещенную в двери офиса.

На момент взрыва в офисе находилось около 30 человек, никто не пострадал. В здании выбило стекло и появилось задымление. Йеттен, комментируя произошедшее, заявил, что инцидент стал «трусливым актом запугивания».