У Ирана нет доверия к США

Иранский парламентарий Фадахоссейн Малеки заявил, что Тегеран не доверяет переговорам с Соединенными Штатами и не принимает нынешнее прекращение огня, обвинив Вашингтон в применении более широких мер давления на Иран, сообщает Iran International.

«Блокада Ормузского пролива и экономическое давление — это не последние уловки американцев, и они, безусловно, рассматривают и другие сценарии», — заявил Малеки. «Исходя из этого, мы не доверяем переговорам (c США – ред.) и не принимаем прекращение огня», — добавил он.

Малеки также охарактеризовал действия США как часть «экономической войны», направленной на усиление давления на иранцев через Ормузский пролив, инфляцию и рост цен, предупредив, что Иран остается крайне уязвимым для такого давления.

Тем временем официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи разместил в соцсети Х многозначительное послание на арабском языке, которое переводится так: «Если видишь оскал льва, не думай, что лев тебе улыбается».