«Братство по оружию» Америки и России

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора отметили российско-американское «братство по оружию», сообщил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Об этом пишет РБК.

«В телефонном разговоре президенты отметили значение российско-американского братства по оружию как позитивное событие, способствующее укреплению наших отношений», — сказал посол, назвав такое признание «очень важным».

Дарчиев также утвердительно ответил на вопрос, приведет ли последний телефонный разговор Трампа и Путина к результатам: «Я думаю, что да. Я уверен, что да».

Посол добавил, что связи Москвы и Вашингтона «восстанавливаются», пусть и не так быстро. Важными для этого процесса Дарчиев назвал хорошие личные отношения Путина и Трампа. А нынешние американские власти, по словам Дарчиева, проявляют «позитивный настрой» на восстановление контактов.

В предыдущий раз два президента созванивались в конце апреля. Трамп назвал телефонный разговор с Путиным «очень хорошим» и заявил, что основное внимание они уделили Украине.