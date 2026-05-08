Сколько дронов Россия передала Ирану?

12:50 885

Россия предложила Ирану поставку большой партии современных беспилотников, которые могут использоваться против американских войск на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в конфиденциальном документе, который оказался в распоряжении издания The Economist. Предложение якобы подготовило российское ГРУ — военная разведка РФ.

В документе говорится о возможной передаче Ирану до 5000 волоконно-оптических дронов, которые нечувствительны к радиоэлектронному подавлению. Такие беспилотники уже применяются в войне России против Украины.

Также упоминаются дальнобойные дроны со спутниковым наведением, а еще — обучение иранских операторов для использования обоих типов техники.

Согласно документу, беспилотники могли бы применяться против американских военных в регионе Персидского залива. В плане также описываются сценарии атак на корабли и десантные операции.

При этом авторы «предложения», то есть ГРУ, якобы учитывали возможность масштабного конфликта между США и Ираном в регионе.

«Региональные разведывательные источники, осведомленные о плане, заявили, что считают его правдоподобным, но не смогли самостоятельно его подтвердить».

Христо Грозев, эксперт по вопросам российских разведывательных служб, говорит, что предложение согласуется с другими доказательствами того, что ГРУ ищет пути усиления российской поддержки Ирана во время его войны с Америкой и Израилем. Это соответствует появляющимся в регионе свидетельствам более тесного военного сотрудничества между Россией и Ираном.

В материале также отмечается, что волоконно-оптические дроны стали эффективным оружием в войне в Украине, поскольку не подвержены радиоэлектронному подавлению. Они управляются через тонкий кабель и могут поражать цели на расстоянии десятков километров.

Такие системы уже использовались и на Ближнем Востоке, в частности силами, связанными с Ираном.

Помимо дронов, документ якобы предусматривал использование спутниковых технологий для наведения ударов, а также подготовку операторов среди иранских студентов в российских университетах и других потенциальных групп.

Авторы материала отмечают, что план мог быть разработан в период, когда в Вашингтоне рассматривали возможность прямой военной операции против Ирана. В то же время пока нет подтверждений, что документ был реализован или передан Тегерану.

«В документе ГРУ отмечается, что Россия на пятом году своей «специальной военной операции» в Украине активно участвует в боевых действиях. Это ограничит ресурсы, которые она может выделить на помощь Ирану. В предложении также отмечается, что Россия пойдет на политические и военные риски, принимая более активное участие в войне в Иране. Но ограниченная помощь затруднит любую американскую операцию. В документе также говорится о том, что помощь Ирану стороны будут отрицать, что позволит избежать втягивания России в открытый конфликт с Америкой», — подытожило издание.

