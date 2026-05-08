Израильских солдат завербовали еще подростками

В Израиле задержаны четыре человека, подозреваемые в сотрудничестве с иранской разведкой. Об этом говорится в совместном заявлении полиции Израиля, Службы внутренней безопасности и армии.

Согласно информации, трое из подозреваемых в сотрудничестве с иранской разведкой являются военнослужащими, еще один — гражданским лицом.

В сообщении отмечается, что военнослужащие еще до прохождения военной службы, будучи подростками, поддерживали связь с иранской разведкой и участвовали в шпионских операциях.

Военнослужащие, проходившие подготовку в технической школе Военно-воздушных сил Израиля, фотографировали указанный объект и его окрестности и отправляли снимки в Иран.

Задержанные также передавали иранской разведке информацию о железнодорожных станциях, торговых центрах и камерах безопасности.

Четверо человек, задержанных в марте, сегодня предстанут перед судом.