Харрис назвала «победителя войны»

Россия стала «главным победителем» в войне США и Ирана благодаря смягчению санкций против российской нефти, заявила бывший американский вице-президент Камала Харрис на встрече с лидерами Демократической партии в Неваде. Об этом информирует агентство Associated Press.

«Хотите знать, кто является главным победителем в иранской войне? Россия. Из-за нефтяного вопроса. Он (Трамп) снял санкции с России. Знаете, что это значит? Они зарабатывают деньги на продаже нефти, которую иначе не могли бы продавать», — заявила Харрис.

По словам Харрис, Киев столкнулся с серьезными последствиями, так как США отправляют на Ближний Восток артиллерию, боеприпасы и средства противовоздушной обороны, которые «иначе пошли бы в Украину»: «То есть последствия этого весьма серьезны».

Цены на нефть после начала войны между Ираном и США резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превышала уровень $120. В марте доходы России от нефтеэкспорта выросли почти вдвое, до $19 млрд, следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Дополнительные доходы российского бюджета в связи с повышением цен на нефть могут составить 200 млрд руб., оценил министр финансов Антон Силуанов в начале мая.