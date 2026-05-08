Азербайджанские вузы на Европейском саммите университетов

Об этом сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию.

Азербайджанская делегация принимает участие в Европейском саммите университетов, организованном рейтинговым агентством Times Higher Education с 5 по 7 мая в Милане.

В состав делегации входят представители Государственного агентства по науке и высшему образованию, а также пяти ведущих высших учебных заведений Азербайджана: Бакинский государственный университет, Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Азербайджанский технический университет и Азербайджанский университет архитектуры и строительства.

В рамках саммита азербайджанские вузы представлены на специальных стендах в павильоне страны. На стендах участникам саммита предоставляется подробная информация об образовательных программах университетов, возможностях международного сотрудничества, научно-исследовательской деятельности и направлениях развития.

В Госагентстве заявили, «участие в международном мероприятии имеет огромное значение для продвижения азербайджанского высшего образования в глобальном академическом пространстве, расширения межуниверситетского сотрудничества и укрепления позиций высших учебных заведений нашей страны в международных рейтингах».