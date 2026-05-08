Азербайджанская семья воссоединилась: детей вернули родителям

Двое детей – братья Дениз и Араз Абдуллаевы, которые в прошлом году были отняты у семейной пары, граждан Азербайджана Гулиева Мухаммеда и Абдуллаевой Гюльтадж, проживавших за границей, – возвращены в семью. Об этом мать детей Гюльтадж Абдуллаева сообщила в своем аккаунте в социальных сетях.

По ее словам, в ходе судебного процесса «все прояснилось, и было доказано, что никакого насилия над нашими детьми не было. Оказалось, что все произошло из-за большого недоразумения. Слава Богу, сегодня мы снова обняли наших детей». Абдуллаева добавила, что азербайджанский адвокат, проживающий в Германии, защищал их права в этом деле.

Напомним, инцидент произошел в августе прошлого года. Семья, прожившая несколько лет в Дортмунде (Германия), собиралась окончательно вернуться в Азербайджан, когда в парижском аэропорту к ним подошли сотрудники полиции и забрали детей.

Причиной изъятия детей у родителей называлась возможность насилия в отношении них и опасения за их безопасность. Родители заявляли, что эти обвинения необоснованны.