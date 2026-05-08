Европейский саммит университетов: панельную дискуссию посвятили высшему образованию в Азербайджане

В рамках Европейского саммита университетов, организованного рейтинговым агентством Times Higher Education в Милане (Италия), проведена панельная дискуссия, посвященная высшему образованию в Азербайджане, сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию.

Директор Госагентства Улькер Саттарова и ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов выступили на сессии «Азербайджанский опыт: как университеты формируют свою международную стратегию».

Улькер Саттарова рассказала об интернационализации в области науки и высшего образования, о реализуемых в этом направлении партнерских программах, международных образовательных грантовых программах Азербайджана, важности проекта Study in Azerbaijan. Она также отметила важность расширения международной сети научно-исследовательских партнерств.

Адалят Мурадов ознакомил участников с работой Азербайджанского государственного экономического университета за последние годы по укреплению международного сотрудничества и научно-исследовательской деятельности, проектами, реализуемыми совместно с зарубежными университетами-партнерами, достигнутыми результатами, предстоящими стратегическими целями и запланированными мероприятиями.