Смертельный вирус распространяется по миру. Минздрав успокоил

Тревогу забили в начале апреля, когда на борту лайнера, вышедшего из Аргентины со 147 пассажирами из десятков стран, скончались трое. Вскоре вирус зафиксировали во Франции, Швейцарии и Южной Африке. Поступили сообщения и о первом случае заражения в Израиле — у пациента, вернувшегося из Восточной Европы и инфицированного европейским штаммом.

Вопрос, который сейчас задают себе многие: не начинается ли новая глобальная эпидемия — как пандемия коронавируса в 2020 году? Специалисты указывают на климатический фактор: рост температур позволяет грызунам — переносчикам вируса — осваивать все более широкие территории. Аргентинский инфекционист Уго Пицци отмечает, что климат страны становится все более тропическим, что создает благоприятные условия для размножения грызунов и, соответственно, для распространения вируса. С июня 2025 года в Аргентине зарегистрирован 101 случай заражения.

Основной путь инфицирования — вдыхание или контакт с фекалиями, мочой или слюной зараженных мышей и крыс. Передача от человека к человеку возможна, но, как правило, лишь на ранних стадиях болезни и при длительном тесном контакте: между членами семьи или супругами. Вирус поражает легкие и почки; смертность варьируется от 1 до 15 процентов. При хантавирусном кардиопульмональном синдроме, распространенном на американском континенте, этот показатель резко возрастает, до 30–50 процентов.

Зафиксирован ли вирус в Азербайджане?

По данным Центра по контролю за особо опасными инфекциями при Министерстве здравоохранения, ни подозрительных, ни подтвержденных случаев заражения в стране на сегодняшний день нет. Хантавирус не является эндемичным для Азербайджана, а эпидемиологическая обстановка оценивается как благополучная. В целях профилактики ведомство рекомендует соблюдать санитарно-гигиенические нормы, регулярно проводить дератизацию, при уборке в старых или долго не использовавшихся помещениях пользоваться средствами защиты и избегать прямого контакта с грызунами. Эпидемиологическая ситуация, находится под постоянным контролем, заверили в министерстве.