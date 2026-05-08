Баку о провокации на Первом канале
Демонстрация 6 мая в эфире передачи «Время покажет» на российском государственном Первом канале искаженной карты Азербайджана, а также включение в карту вымышленного выражения «Нагорный Карабах», которого не существует, является серьезной провокацией и недопустимой политической манипуляцией, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана указывает, что «суверенитет и территориальная целостность Азербайджанской Республики полностью восстановлены, и эта реальность признана международным сообществом, включая Российскую Федерацию. Тиражирование на государственном телевидении Российской Федерации — страны, заявляющей об уважении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и о том, что это никогда не ставится под сомнение, — устаревших, фальшивых и поощряющих сепаратизм нарративов открыто противоречит духу азербайджано-российских отношений, принципам взаимного уважения и добрососедства.

Безответственный и предвзятый подход государственных медиаресурсов недопустим. От противоположной стороны ожидаются четкие разъяснения по данному вопросу, а также принятие необходимых мер для недопущения повторения подобных случаев».

