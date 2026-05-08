Украина уничтожает больше солдат, чем Россия успевает вербовать

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что, по данным разведки, Россия разворачивает еще четыре полка, 24 дивизии и 162 батареи для противодействия украинским ударным беспилотникам.

«Выслушал доклад военной разведки относительно развития войск беспилотных систем государства-агрессора. На 2026 год Россия планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей к БПЛА различных типов. Противник наращивает поставки в войска ударных дронов с турбореактивными двигателями. Мы это видим, анализируем и учитываем в собственном планировании.

В то же время враг срочно, вне утвержденных планов, разворачивает еще четыре полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия нашим ударным беспилотникам. Усиливает эшелонированное противовоздушное прикрытие Москвы и Краснодарского края. Фактически россияне масштабируют свои беспилотные войска, копируя украинские решения — технические, тактические и организационные. То же касается и применения средств РЭБ в приграничных областях», - сказал Сырский.

Главком ВСУ также отметил, что украинские войска тем не менее продолжают удерживать инициативу и задавать темп. По его словам, уже пятый месяц подряд только подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины обезвреживают больше российских военных, чем Москва успевает мобилизовать.