AzerGold представила новую монету «Нахчыван – наследие архитектора Аджеми»

Этот специальный продукт, подготовленный в рамках «Года градостроительства и архитектуры», посвящен 900-летнему юбилею выдающегося архитектора. Памятная монета не только увековечивает богатое наследие великого мастера, но и является символическим вкладом в продвижение связи между историческими архитектурными традициями Азербайджана и современными подходами к градостроительству в преддверии 13-й сессии Всемирного форума городского развития («WUF 13»). Уникальная серебряная монета призвана привлечь внимание международного сообщества к богатому архитектурному наследию Азербайджана накануне этого престижного мероприятия.

Концептуальный дизайн новой серебряной монеты, отражающей средневековые архитектурные традиции Азербайджана, разработан на основе принципа единства исторической преемственности и современных инноваций. Редкие архитектурные шедевры, подаренные Азербайджаном мировой цивилизации, выгравированы на монете с применением инновационной Smartminting, считающейся технологическим новшеством в области нумизматики. Изящные детали и сложные текстуры, созданные великим архитектором на камне, с высокой точностью воспроизведены на металлической поверхности в виде изображений с ультравысоким рельефом, соответствующих их естественным цветам.

В оформлении монеты в единой композиции представлены Мавзолей Момине Хатун, Мавзолей Юсифа ибн Кусейира, двухминаретный портал перед мавзолеем Момине Хатун, расположенные в городе Нахчыване, а также мавзолей Карабаглар, считающийся одним из образцов архитектурной школы Аджеми.

Новая монета выпущена ограниченным тиражом и предназначена как для коллекционеров, так и для широкой аудитории, интересующейся культурным наследием. Ознакомиться с образцами монеты и приобрести их можно в Центре продаж и обмена, расположенном по адресу: г. Баку, проспект Бюльбюля, 3, а также на онлайн-платформе продаж www.azergold.gift.