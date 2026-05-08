А Карлсон предупреждал…

Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что лично предупреждал президента США Дональда Трампа о том, что многие из тех, кто подталкивает его к войне с Ираном, — в том числе Нетаньяху, Руперт Мердок (бизнесмен, медиамагнат, основатель 21st Century Fox – ред.), Марк Левин (американский консервативный радиоведущий, телеведущий Fox News, юрист и писатель, активный сторонник Дональда Трампа – ред.), Бен Шапиро (американский консервативный политический комментатор, писатель и юрист) и Марк Тиссен (американский политический обозреватель, колумнист The Washington Post, комментатор Fox News и бывший спичрайтер президента Джорджа Буша — младшего) — либо недолюбливают его, либо «хотят разрушить» его президентство.
По словам Такера, он прямо сказал Трампу, что эти люди продвигают политику, отвечающую интересам Израиля, а не Трампа или Америки, и Трамп согласился с этим, сказав: «Да, я знаю».