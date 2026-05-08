Аббасова предстанет перед судом

Как стало известно haqqin.az, Фидан Аббасова обвиняется в вымогательстве и хулиганстве. Истцом против Фидан Аббасовой является Орхан Исмаилзаде. Он утверждает, что в 2017 году Фидан получила от них 200 тысяч манатов. Аббасова отрицает это обвинение.

Отметим, что ранее Фидан Аббасова обратилась в суд с иском, чтобы обязать Орхана Исмаилзаде выплачивать алименты их дочери и дать ей имя и фамилию. После длительного судебного разбирательства 28 апреля этого года Бакинский апелляционный суд оставил в силе постановление Сабунчинского районного суда от 23 сентября 2024 года по делу. Этим постановлением Орхан Исмаилзаде был признан отцом Н.Исмаилзаде, и было решено указать имя Орхана в графе «отец» в удостоверении личности ребенка, а фамилию Исмаилзаде — в графе «фамилия».

Фидан Аббасова, привлеченная к уголовной ответственности по ходатайству об аресте, будет доставлена в Хатаинский районный суд в течение дня.