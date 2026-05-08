Иранские военные задержали нефтетанкер

Военные обвинили экипаж танкера в попытке нанести ущерб «интересам иранской нации», его задержали в результате спецоперации, сопроводили к берегу и «передали его судебным властям».

«ВМС Ирана решительно защищают интересы и активы иранской нации в территориальных водах и не потерпят нарушителей и агрессоров», - передает IRNA.

На этой неделе Иран официально запустил новый механизм управления морским движением через Ормузский пролив. Как сообщало Press TV, «суда обязаны скорректировать операции в соответствии с этой системой и получить разрешение на транзит перед пересечением Ормузского пролива, одного из важнейших в мире узких мест для транспортировки нефти».

Президент США Дональд Трамп заявлял, что проект «Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе будет приостановлен на короткий период, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном.