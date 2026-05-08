Президент России Владимир Путин готов к переговорам с Евросоюзом, но ‌Россия не будет сама инициировать такие контакты, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.

«Путин готов к переговорам со ⁠всеми. Он неоднократно ‌об этом говорил. Российская ‌сторона не была инициатором сворачивания до нуля наших отношений с ЕС. Инициатором ‌этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы», - сказал Песков, его цитируют российские СМИ.

«Мы будем готовы ‌настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы. Но также, как неоднократно говорилось ‌Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем», - сказал он.

Накануне газета Financial Times сообщала, что лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с президентом РФ. Согласно сообщению, глава ⁠Евросовета Антониу Кошта сказал, что видит потенциал ‌для переговоров ЕС с Путиным, ‌отметив, что блок заручился поддержкой президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе.