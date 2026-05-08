В Болгарии новое правительство

Парламент Болгарии утвердил лидера партии «Прогрессивная Болгария» Румена Радева на пост премьер-министра страны. За его кандидатуру проголосовали 124 депутата, против выступили 70, еще 36 воздержались.

Вместе с премьером был утвержден и новый состав правительства. Главой МВД стал Иван Демерджиев, министром обороны — Димитар Стоянов, министром иностранных дел — Велислава Петрова-Чамова. После голосования члены кабинета принесли присягу в парламенте.

С начала 2026 года Болгария жила с временным правительством после ухода Росена Желязкова. На внеочередных парламентских выборах в апреле партия Радева получила 44,5% голосов и 131 место из 240 в парламенте.

Радев руководил Болгарией как президент с 2017 года и ушел с поста в январе 2026-го на фоне массовых протестов против экономической политики и коррупции. По Конституции он не мог баллотироваться на третий срок.