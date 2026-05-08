Братья-арабы не помогли? Эмираты могут выйти еще из одной организации

По данным издания, после объявления ОАЭ о выходе из ОПЕК Эмираты планируют разорвать связи с ЛАГ, штаб-квартира которой базируется в Каире. Эта перспектива уже несколько дней тревожит Фахми. До выхода ОАЭ из ОПЕК 1 мая 2026 года эксперты по Ближнему Востоку отмечали, что ОАЭ намерены выйти не только из ОПЕК, но и выйти из Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Недовольство ОАЭ панарабской организацией началось во время военной операции США против Ирана. За время обстрелов со стороны иранских беспилотников и ракет ОАЭ не получила поддержки от своих арабских соседей.

С начала войны 28 февраля Иран совершил 2583 ударов по ОАЭ. Эмиратам удалось отразить 95% атак благодаря использованию многоуровневой системы противовоздушной обороны, помощи ряда союзников. В начале конфликта Израиль тайно развернул в ОАЭ систему противоракетной обороны «Железный купол» и направил несколько десятков операторов ЦАХАЛ для помощи в защите от иранских ракет и дронов. Американские системы ПВО THAAD и Patriot отразили сотни воздушных ударов. США также предоставляли разведывательную информацию и военную поддержку ОАЭ. Великобритания развернула военные самолеты раннего обнаружения в ОАЭ для усиления ПВО, действующие совместно с эмиратскими силами. Греция предложила боеприпасы из своих суверенных запасов. Южная Корея ускорила экспорт своих зенитных ракетных комплексов «Чхонгон» и также направила оборудование из своих запасов. Украина предложила недорогие системы перехвата беспилотников и экспертов с опытом противодействия российским и иранским беспилотникам. В обеспечении безопасности Эмиратов участвовали также Франция, Италия, Австралия. Однако арабский мир, включая считающуюся второй после Израиля сильной армией Египет, ограничились заявлениями, осуждавшими Иран. Арабская солидарность не выдержала испытания этой войной. Арабы не предложили аналогичную поддержку странам Персидского залива.

В конце марта дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш поставил под сомнение роль арабских и исламских организаций, крупных арабских государств на фоне иранской агрессии. «Мы, арабские государства Персидского залива, имеем право спрашивать: где институты совместных арабских и исламских действий, прежде всего ЛАГ и ОИС, в то время как наши страны и народы подвергаются этой жестокой иранской агрессии? И где основные арабские и региональные страны?» - написал он в платформе X.

Трагикомичность ситуации была в том, отмечает издание, что Оман, на голову которого падали иранские ракеты и дроны, поздравил Тегеран с избранием нового верховного лидера Ирана. Алжир осудил Израиль, но забыл поддержать ОАЭ и другие страны Персидского залива. ЛАГ выступила с заявлением лишь спустя неделю после начала боевых действий и обстрелов стран Персидского залива. Теперь ОАЭ планируют кардинально пересмотреть участие в арабских многосторонних организациях, которых Эмираты много лет финансировали и оказывали многомиллиардную гуманитарную помощь.

Выход ОАЭ из ЛАГ и ОИС может стать катализатором для аналогичного шага других стран Персидского залива – Катара, Бахрейна, которые будут искать реальных союзников, так как угроза иранской агрессии продолжает оставаться в регионе.