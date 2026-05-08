К США стали относиться хуже, чем к России

Глобальное восприятие США ухудшилось второй год подряд и сейчас хуже, чем отношение к России. Как пишет Reuters, об этом свидетельствует ежегодное исследование Фонда Альянса демократий, базирующегося в Дании.

Согласно данным исследования, США также чаще всего называли в ответ на вопрос, какая страна представляет наибольшую угрозу для мира, после России и Израиля.

В опросе не уточнялись детали использованных критериев, но альянс заявляет, что его целью является защита и продвижение демократических ценностей.

«Быстрое ухудшение восприятия Соединенных Штатов в мире печально, но не шокирует. Внешняя политика США в течение последних 18 месяцев среди прочего поставила под сомнение трансатлантические отношения, ввела широкомасштабные тарифы и угрожала вторжением на территорию союзника по НАТО», – сказал основатель альянса и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Опрос «Индекс восприятия демократии», который ранжирует восприятие стран от -100% до +100%, показал, что положительное восприятие США снизилось до -16% с +22% два года назад, что ставит их позади России с -11% и Китая с +7%.

Опрос проводился социологической компанией Nira Data с 19 марта по 21 апреля, в нем приняли участие более 94 000 респондентов в 98 странах. Восприятие страны измерялось в выборке из 46 600 респондентов в 85 странах.