Зеленский о сроках визита в Киев американских переговорщиков

Киев и Вашингтон согласовывают график дальнейших встреч. Визит в Киев представителей лидера США Дональда Трампа ожидается в конце весны — начале лета. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня был доклад Рустема Умерова (секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины) по итогам встреч в Соединенных Штатах. Переговоры содержательные. Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей президента Америки на рубеже весны — лета. Надеемся, что на этот раз удастся реализовать запланированное и активизировать дипломатию», — отметил Зеленский.

Он уточнил, что в рамках визита Умерова стороны обсудили гуманитарные задачи, в частности, продолжение обменов военнопленными.

«Дорабатываем детали договоренностей, которые могут гарантировать безопасность. Важно, что есть конструктив, и нужно двигаться к миру, усиливая Украину и двусторонние отношения с Америкой», — подчеркнул президент Украины.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Майами. 7 мая он провел ряд встреч с представителями президента Соединенных Штатов.