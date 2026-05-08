Иран вновь обстреливает Эмираты

В пятницу Объединенные Арабские Эмираты заявили, что их системы ПВО перехватили две баллистические ракеты и три беспилотника, запущенных из Ирана, в результате чего три человека получили ранения средней тяжести.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что в результате последнего инцидента общее число перехваченных снарядов с начала иранских атак на страну достигло 551 баллистической ракеты, 29 крылатых ракет и 2263 беспилотников.

Министерство сообщило, что в общей сложности пострадали 230 человек разных национальностей, а 13 человек погибли, в том числе трое военнослужащих и 10 гражданских лиц.

Министерство заявило, что ОАЭ по-прежнему полностью готовы противостоять угрозам безопасности и стабильности страны.