Стармер уходить не собирается

По словам Стармера, его правительство приняло ряд решений, которые были правильными с точки зрения стабилизации экономики, инвестирования в государственные службы и избегания вовлечения в войну с Ираном.

Премьер Британии Кир Стармер после провальных результатов Лейбористской партии на местных выборах заявил, что партия «допустила ненужные ошибки», и, несмотря на это, пообещал остаться в должности главы правительства. Об этом сообщает Sky News.

«Но мы также допустили ненужные ошибки. И моя задача сейчас – определить шаги, которые мы сделаем, чтобы осуществить изменения, которых люди хотят и которых заслуживают», – сказал премьер Британии.

На вопрос, собирается ли он уйти в отставку, он ответил: «Нет».

«Я не собираюсь уходить. Нас выбрали, чтобы мы справились с этими вызовами, и именно это мы и сделаем», – сказал Стармер.