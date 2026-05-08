До центра города всего за 10 минут: АЖД ввела в строй остановку Дарнагюль

8 мая ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД; входит в группу компаний AZCON Holding) передало в пользование пассажиров новую железнодорожную остановку Дарнагюль на Апшеронской кольцевой железнодорожной линии. Новая остановка дает важные преимущества с точки зрения времени и комфорта, особенно для пассажиров, движущихся в центр города с северного и западного направлений столицы.

Одним из наиболее примечательных моментов является возможность добраться из Дарнагюля до железнодорожного вокзала Баку, то есть до центра города, всего за 10 минут. Это превращает новый маршрут в самый быстрый и короткий путь из всех существующих маршрутов общественного транспорта внутри столицы в этом направлении. Еще одним преимуществом новой остановки является ее интеграция с другими видами общественного транспорта. Пассажиры теперь могут, не доезжая до центра города, выйти на остановке Дарнагюль и легко продолжить движение в направлениях «20 Января», «Иншаатчылар», Ясамала и других частей столицы посредством одноименной станции метро и автобусных маршрутов. Такой подход также внесет вклад в снижение плотности пассажиропотоков, наблюдаемых вокруг железнодорожного вокзала Баку и станции метро «28 Мая». Остановочный пункт Дарнагюль расположен на линии Баку–Хырдалан–Сумгаит и построен АЖД в рамках утвержденной президентом Азербайджанской Республики «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы».

Проект осуществлен в полном соответствии с современными стандартами. На территории остановки созданы два зала ожидания, четыре платформы, надземный пешеходный переход, специальные турникеты с широким проходом, автомобильные и велосипедные парковки. Построение инфраструктуры на основе принципов полной инклюзивности обеспечивает комфорт для лиц с ограниченными физическими возможностями и родителей с детскими колясками. Стоимость проезда по направлениям Баку–Дарнагюль, Дарнагюль–Баладжары и Дарнагюль–Хырдалан составляет 0.60 AZN, а по направлению Дарнагюль–Сумгаит – 1 AZN. Поезда будут преодолевать расстояние по маршруту Дарнагюль–Баладжары за 8 минут, а в направлении Дарнагюль–Хырдалан – за 15 минут. Согласно первоначальным прогнозам, на нынешнем этапе остановка Дарнагюль будет обслуживать 200 тысяч пассажиров в год. Ожидается, что к 2030 году, с привлечением на линию новых поездов, эта цифра достигнет 500 тысяч.

С вводом в строй остановки Дарнагюль число станций и остановок на Апшеронской кольцевой железнодорожной линии достигло 15-ти. За последние годы АЖД проделала важную работу по совершенствованию Апшеронской кольцевой линии и увеличению числа рейсов. В целях повышения качества железнодорожных услуг приняты меры по цифровизации, организована онлайн-продажа билетов, запущено приложение ADY Mobile, проведены работы по модернизации станций и остановок. В результате число рейсов по Абшеронской кольцевой линии увеличено с 66 до 96. В ближайшие годы, с вводом в строй новых станций, планируется дальнейшее увеличение этого показателя. Эти проекты, реализуемые АЖД, считаются важным этапом с точки зрения формирования модели устойчивого и быстрого городского транспорта в Баку. В рамках Госпрограммы предусмотрено осуществление новых проектов по расширению и модернизации пригородной железнодорожной инфраструктуры Баку. С этой целью планируется восстановление железнодорожных линий Ени-Сураханы–Говсан, Бакиханов–Бина–Гала и Забрат–Маштага–Баглар. В рамках проектов существующие станции будут капитально обновлены, а также будут построены новые остановки.