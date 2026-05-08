До центра города всего за 10 минут: АЖД ввела в строй остановку Дарнагюль

8 мая ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД; входит в группу компаний AZCON Holding) передало в пользование пассажиров новую железнодорожную остановку Дарнагюль на Апшеронской кольцевой железнодорожной линии. Новая остановка дает важные преимущества с точки зрения времени и комфорта, особенно для пассажиров, движущихся в центр города с северного и западного направлений столицы.
Одним из наиболее примечательных моментов является возможность добраться из Дарнагюля до железнодорожного вокзала Баку, то есть до центра города, всего за 10 минут. Это превращает новый маршрут в самый быстрый и короткий путь из всех существующих маршрутов общественного транспорта внутри столицы в этом направлении.
Еще одним преимуществом новой остановки является ее интеграция с другими видами общественного транспорта. Пассажиры теперь могут, не доезжая до центра города, выйти на остановке Дарнагюль и легко продолжить движение в направлениях «20 Января», «Иншаатчылар», Ясамала и других частей столицы посредством одноименной станции метро и автобусных маршрутов. Такой подход также внесет вклад в снижение плотности пассажиропотоков, наблюдаемых вокруг железнодорожного вокзала Баку и станции метро «28 Мая».
Остановочный пункт Дарнагюль расположен на линии Баку–Хырдалан–Сумгаит и построен АЖД в рамках утвержденной президентом Азербайджанской Республики «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы».
Проект осуществлен в полном соответствии с современными стандартами. На территории остановки созданы два зала ожидания, четыре платформы, надземный пешеходный переход, специальные турникеты с широким проходом, автомобильные и велосипедные парковки. Построение инфраструктуры на основе принципов полной инклюзивности обеспечивает комфорт для лиц с ограниченными физическими возможностями и родителей с детскими колясками.
Стоимость проезда по направлениям Баку–Дарнагюль, Дарнагюль–Баладжары и Дарнагюль–Хырдалан составляет 0.60 AZN, а по направлению Дарнагюль–Сумгаит – 1 AZN. Поезда будут преодолевать расстояние по маршруту Дарнагюль–Баладжары за 8 минут, а в направлении Дарнагюль–Хырдалан – за 15 минут.
Согласно первоначальным прогнозам, на нынешнем этапе остановка Дарнагюль будет обслуживать 200 тысяч пассажиров в год. Ожидается, что к 2030 году, с привлечением на линию новых поездов, эта цифра достигнет 500 тысяч.
С вводом в строй остановки Дарнагюль число станций и остановок на Апшеронской кольцевой железнодорожной линии достигло 15-ти. За последние годы АЖД проделала важную работу по совершенствованию Апшеронской кольцевой линии и увеличению числа рейсов. В целях повышения качества железнодорожных услуг приняты меры по цифровизации, организована онлайн-продажа билетов, запущено приложение ADY Mobile, проведены работы по модернизации станций и остановок. В результате число рейсов по Абшеронской кольцевой линии увеличено с 66 до 96.
В ближайшие годы, с вводом в строй новых станций, планируется дальнейшее увеличение этого показателя. Эти проекты, реализуемые АЖД, считаются важным этапом с точки зрения формирования модели устойчивого и быстрого городского транспорта в Баку.
В рамках Госпрограммы предусмотрено осуществление новых проектов по расширению и модернизации пригородной железнодорожной инфраструктуры Баку. С этой целью планируется восстановление железнодорожных линий Ени-Сураханы–Говсан, Бакиханов–Бина–Гала и Забрат–Маштага–Баглар. В рамках проектов существующие станции будут капитально обновлены, а также будут построены новые остановки.
Наряду с этим, на маршруте Баку–Хырдалан–Сумгаит планируется ввод в эксплуатацию станций Кешля-Главная, Гюздек и Бинагади, а на линии Баку–Пиршаги–Сумгаит – строительство остановок Кюрдаханы, Фатмаи и Сарай. Также планируется назначение остановки на станции Н.Нариманов. АЖД проанализировала дорожную инфраструктуру по этим железнодорожным веткам, в настоящее время ведутся проектные работы.
В результате осуществления запланированных проектов количество станций и остановок на Абшеронском кольцевом железнодорожном маршруте в ближайшие годы вырастет до 22-х. В более долгосрочной перспективе, к 2030 году, за счет ввода в эксплуатацию дополнительных 18 станций и остановок, этот показатель планируется довести до 40.
Одним из основных направлений Госпрограммы является реконструкция железнодорожной линии Гюздек–Гарадаг. С ее восстановлением ожидается увеличение пропускной способности пассажирских маршрутов на линии Баку–Хырдалан–Сумгаит за счет перенаправления грузовых поездов на линию Гюздек-Гарадаг.
Также до 2030 года предусмотрено приобретение 20 новых пассажирских поездов. Работы в этом направлении продолжаются, изучаются возможности, проводятся встречи и переговоры с иностранными компаниями.
Все уже проделанные работы и запланированные проекты приведут к формированию устойчивой транспортной системы в городе Баку и на прилегающих территориях, повышению качества пассажирских перевозок, расширению доступности общественного транспорта как в самом городе, так и в его пригородах.