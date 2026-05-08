Госсекретарь предупредил Иран: Вас взорвут

Рубио заявил, что Соединенные Штаты еще не получили ответа от Тегерана, добавив: «Я надеюсь, что это серьезное предложение» и «надеюсь, что оно положит начало процессу серьезных переговоров».

«Мы должны получить ответ от Ирана сегодня», — заявил Рубио журналистам во время визита в Италию.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, что Вашингтон ожидает получить ответ Ирана по предложенному плану сегодня.

Рубио также заявил, что США «отобьют» любые иранские атаки на американские военно-морские суда, предупредив, что силы, угрожающие американским кораблям, будут «уничтожены».

«Если они будут угрожать американцам, их взорвут», — сказал Рубио, обсуждая недавние столкновения между американскими и иранскими силами вблизи Ормузского пролива.

Рубио заявил, что ответ США на обстрел иранскими войсками американских эсминцев был отдельным от операции «Эпическая ярость», которую он охарактеризовал как наступательную кампанию, направленную против иранских ракетных установок, военно-морского флота, военно-воздушных сил и военных заводов.

«Если они открыли огонь по кораблю ВМС США, что мы должны были делать? - сказал Рубио. - Конечно, мы открыли по ним ответный огонь».

Он также предостерег иранские быстроходные катера от приближения к американским военно-морским судам, заявив: «Мы взорвем эти катера, если они будут приближаться к нашим».

По его словам, международное сообщество не может смириться с тем, что Иран устанавливает контроль над Ормузским проливом, предупредив, что это создаст опасный глобальный прецедент.

«Иран теперь заявляет о своем праве контролировать международный водный путь, — сказал Рубио. — Миру придется решить, готов ли он к нормализации этой ситуации».

Рубио заявил, что Соединенные Штаты стремятся к дипломатическому решению и работают над резолюцией Совета Безопасности ООН, направленной на предотвращение контроля Ирана над проливом или его минирования.

«Если ответ отрицательный, то тогда вам лучше иметь в своем распоряжении нечто большее, чем просто резкие заявления», — сказал он.

Рубио также заявил, что гуманитарная помощь остается заблокированной в Персидском заливе из-за ситуации вокруг этого водного пути.