Новые санкции от Европы за незаконный вывоз украинских детей

В предстоящий понедельник министры иностранных дел стран Европейского союза планируют утвердить новые ограничения в связи с незаконным вывозом украинских детей в Россию.

По официальным данным Украины, число несовершеннолетних, депортированных в Россию и Беларусь, достигает около 20 000. В настоящее время европейские дипломаты готовят список лиц, которые попадут под санкции за участие в этих действиях.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в ЕС.

Вопрос похищенных детей обсудят во время специальной встречи на заседании Совета ЕС. Хотя имена конкретных лиц пока не называют, дипломаты подтверждают готовность к новым шагам.

Один из высокопоставленных чиновников Евросоюза отметил: «На полях заседания Совета состоится встреча по вопросу похищенных украинских детей. Мы примем... дополнительные санкции по этому поводу».

Эти меры станут ответом на массовую перевозку украинских детей на территорию России и Беларуси.