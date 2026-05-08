Представители «Азеришыг» встретились с делегацией ООО «Развитие торговых сетей»

С целью обеспечения комфортной деятельности предпринимателей и снабжения их качественной электроэнергией, представители ОАО «Азеришыг» встретились с членами Общественного объединения «Развитие торговых сетей». В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества ОАО «Азеришыг» с Общественным объединением «Развитие торговых сетей». Состоялся взаимный обмен мнениями, были подробно даны ответы на различные вопросы гостей. Также с представителями крупных торговых сетей, являющихся членами Общественного объединения, была проведена просветительская беседа о правилах подключения к электросети и использования электроэнергии.

На мероприятии была представлена информация об электронных услугах, внедряемых ОАО «Азеришыг», в том числе о встречах, регулярно проводимых с предпринимателями и гражданами в регионах. Представители субъектов предпринимательства, входящих в состав Общественного объединения, подчеркнули особую роль подобных встреч в развитии взаимных связей, а также в дальнейшем повышении показателей качества и устойчивости электроснабжения при использовании электроэнергии предпринимателями.

Отметим, что ОАО «Азеришыг» продолжает проводить просветительские мероприятия и встречи во всех регионах страны. Цель состоит в обеспечении абонентов устойчивой, бесперебойной электроэнергией и минимизации потерь электроэнергии.