Москва давит на Пашиняна все интенсивнее

По мере приближения выборов в Армении давление Москвы на премьер‑министра Никола Пашиняна, стремящегося, по словам представителей Кремля, «усидеть на двух стульях», резко усилилось. В качестве формального повода Россия использует саммит Европейского политического сообщества в Ереване и заявления, прозвучавшие на нем от президента Украины Владимира Зеленского.
Как уже сообщалось, накануне, 7 мая, посол Армении был вызван в российский МИД, где с ним провели «весьма жесткую» беседу. Официальная Москва обвиняет армянское правительство в том, что оно «предоставило украинскому президенту платформу для озвучивания угроз в адрес России». И заявляет, что это «противоречит союзническим отношениям между двумя странами, а также данным Пашиняном обещаниям».
Пашинян на данное заявление Москвы ответил короткой репликой, заявив, что «Армения не является союзником России в украинском вопросе». Глава армянского правительства напомнил, что озвучивал эту позицию еще в 2022 и 2023 годах. Пашинян также уточнил, что Ереван направлял гуманитарную помощь в Киев.
Между тем премьер‑министр Армении не примет участие и в параде, который завтра пройдет в Москве. Отказ Пашиняна от участия в мероприятии в российских политических кругах расценивается как очередное свидетельство его курса на отдаление от Москвы.
В настоящее время российские пропагандистские ресурсы ведут тотальную кампанию против армянского правительства. Строится она главным образом на тезисе о том, что Армения, отвернувшаяся от России, разделит судьбу Украины. Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, заявил, что эта страна проводит в отношении Москвы «достаточно противоречивую политику».
По его словам, в Ереване пытаются «придерживаться политики сидения на двух стульях», однако неизвестно, «насколько долго удастся сохранять такой подход».
Ушаков также добавил, что в ходе апрельских переговоров премьер‑министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина были расставлены все точки над i. Вся нынешняя внешняя политика Еревана, по словам Ушакова, наносит вред отношениям с Москвой.
Кроме того, помощник президента России выразил мнение, что экономическое развитие Армении стало возможным во многом благодаря прочным отношениям с Россией и взаимодействию со странами Евразийского экономического сообщества.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров повторил аналогичный тезис. По его словам, премьеру Армении Николу Пашиняну, отказавшемуся от участия в параде Победы в Москве, не удастся «усидеть на двух стульях», пока Ереван движется к евроинтеграции.
«Приехал, не приехал — разве в этом дело? Дело в том, что два дня назад он провел саммит [Европейского политического сообщества]. По сути, это был русофобский шабаш в Ереване, куда слетелись все наши враги... Усидеть на двух стульях не удастся», — заявил сенатор.
Он сказал, что рядовые граждане Армении относятся к России позитивно, тогда как сам Пашинян продолжает курс на евроинтеграцию.
Отметим, что Россия открыто поддерживает лояльные Москве силы на предстоящих 7 июня выборах в Армении и использует для их прихода к власти гибридные технологии. Пашинян называет эти силы, объединившиеся вокруг Роберта Кочаряна, Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна, «трехголовой партией войны» — поскольку они выдвигают реваншистские тезисы и не скрывают, что в случае прихода к власти «пересмотрят» согласованные с Азербайджаном условия мира. Это означало бы полный откат мирного процесса и рост риска новой военной эскалации в регионе.
Москва, в свою очередь, обвиняет Европейский союз во вмешательстве в армянские выборы в пользу Пашиняна. В заявлении МИД России, распространенном сегодня, 8 мая, говорится, что ЕС готовится вмешаться в выборы в Армении «по молдавскому сценарию».
«Для этого Европейский союз задействует как под копирку механизмы и технологии, которые были отработаны во время прошлых избирательных кампаний в Молдавии», — отметило ведомство.
В МИД указали, что о вмешательстве Брюсселя свидетельствует партнерская программа с Арменией «по борьбе с гибридными угрозами». Там также добавили, что заигрывания с Западом могут обернуться негативными последствиями для Армении, которую российская сторона хотела бы видеть «сильной и независимой державой».
Дипломаты добавили, что Ереван остается союзником Москвы, полноправным членом Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.
«Однако мы не можем закрывать глаза на шаги, которые, по сути, идут вразрез с его обязательствами как в двустороннем плане, так и в рамках общих многосторонних форматов. Надеемся, что армянское руководство не будет подстраиваться под чужие геополитические игры, а поставит во главу угла долгосрочные национальные интересы самой республики», — заявили в МИД России.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что избранный Ереваном курс на сближение с западными странами «неизбежно втянет Армению в антироссийскую повестку ЕС» и повлечет для республики серьезные последствия — политические и экономические.
Предвыборное противостояние между Россией и Европейским союзом, аналогичное нынешнему армянскому, действительно уже разворачивалось прежде в Молдове. Осенью прошлого года на парламентских выборах в Молдове Россия нелегальным путем направляла крупные суммы денег в пользу пророссийских сил, а также прибегала к гибридным пропагандистским технологиям с широким применением искусственного интеллекта. Тем не менее прозападная партия президента Майи Санду одержала победу на выборах.
Сейчас Россия, судя по всему, обеспокоена возможностью косвенного поражения от Европейского союза в Армении и, усиливая давление на правительство Пашиняна, пытается удержать армянских избирателей от голосования за него. Послание, которое Россия стремится донести, таково: если армянские избиратели оставят партию Пашиняна у власти, это будет иметь тяжелые последствия для Армении.
Отметим, что в западных армянских лоббистских кругах также работают на поражение Пашиняна: их интересы в этом вопросе совпадают с интересами Москвы. То, чем завершится нарастающее геополитическое противостояние вокруг Армении, во многом будет зависеть от итогов выборов. Однако ряд наблюдателей считает, что даже если Пашиняну удастся удержать власть, это еще не приведет к окончательному разрыву Армении с Россией: Ереван еще какое‑то время будет продолжать «сидеть на двух стульях».