Москва давит на Пашиняна все интенсивнее

По мере приближения выборов в Армении давление Москвы на премьер‑министра Никола Пашиняна, стремящегося, по словам представителей Кремля, «усидеть на двух стульях», резко усилилось. В качестве формального повода Россия использует саммит Европейского политического сообщества в Ереване и заявления, прозвучавшие на нем от президента Украины Владимира Зеленского.

Как уже сообщалось, накануне, 7 мая, посол Армении был вызван в российский МИД, где с ним провели «весьма жесткую» беседу. Официальная Москва обвиняет армянское правительство в том, что оно «предоставило украинскому президенту платформу для озвучивания угроз в адрес России». И заявляет, что это «противоречит союзническим отношениям между двумя странами, а также данным Пашиняном обещаниям». Пашинян на данное заявление Москвы ответил короткой репликой, заявив, что «Армения не является союзником России в украинском вопросе». Глава армянского правительства напомнил, что озвучивал эту позицию еще в 2022 и 2023 годах. Пашинян также уточнил, что Ереван направлял гуманитарную помощь в Киев. Между тем премьер‑министр Армении не примет участие и в параде, который завтра пройдет в Москве. Отказ Пашиняна от участия в мероприятии в российских политических кругах расценивается как очередное свидетельство его курса на отдаление от Москвы. В настоящее время российские пропагандистские ресурсы ведут тотальную кампанию против армянского правительства. Строится она главным образом на тезисе о том, что Армения, отвернувшаяся от России, разделит судьбу Украины. Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, заявил, что эта страна проводит в отношении Москвы «достаточно противоречивую политику».

По его словам, в Ереване пытаются «придерживаться политики сидения на двух стульях», однако неизвестно, «насколько долго удастся сохранять такой подход». Ушаков также добавил, что в ходе апрельских переговоров премьер‑министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина были расставлены все точки над i. Вся нынешняя внешняя политика Еревана, по словам Ушакова, наносит вред отношениям с Москвой. Кроме того, помощник президента России выразил мнение, что экономическое развитие Армении стало возможным во многом благодаря прочным отношениям с Россией и взаимодействию со странами Евразийского экономического сообщества. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров повторил аналогичный тезис. По его словам, премьеру Армении Николу Пашиняну, отказавшемуся от участия в параде Победы в Москве, не удастся «усидеть на двух стульях», пока Ереван движется к евроинтеграции.

«Приехал, не приехал — разве в этом дело? Дело в том, что два дня назад он провел саммит [Европейского политического сообщества]. По сути, это был русофобский шабаш в Ереване, куда слетелись все наши враги... Усидеть на двух стульях не удастся», — заявил сенатор. Он сказал, что рядовые граждане Армении относятся к России позитивно, тогда как сам Пашинян продолжает курс на евроинтеграцию. Отметим, что Россия открыто поддерживает лояльные Москве силы на предстоящих 7 июня выборах в Армении и использует для их прихода к власти гибридные технологии. Пашинян называет эти силы, объединившиеся вокруг Роберта Кочаряна, Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна, «трехголовой партией войны» — поскольку они выдвигают реваншистские тезисы и не скрывают, что в случае прихода к власти «пересмотрят» согласованные с Азербайджаном условия мира. Это означало бы полный откат мирного процесса и рост риска новой военной эскалации в регионе. Москва, в свою очередь, обвиняет Европейский союз во вмешательстве в армянские выборы в пользу Пашиняна. В заявлении МИД России, распространенном сегодня, 8 мая, говорится, что ЕС готовится вмешаться в выборы в Армении «по молдавскому сценарию». «Для этого Европейский союз задействует как под копирку механизмы и технологии, которые были отработаны во время прошлых избирательных кампаний в Молдавии», — отметило ведомство. В МИД указали, что о вмешательстве Брюсселя свидетельствует партнерская программа с Арменией «по борьбе с гибридными угрозами». Там также добавили, что заигрывания с Западом могут обернуться негативными последствиями для Армении, которую российская сторона хотела бы видеть «сильной и независимой державой».