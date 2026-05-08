Рубио в Риме

Агентство отмечает, что визит американского госсекретаря в Италию совершается на фоне растущей напряженности между Римом и администрацией президента США Дональда Трампа, главным образом из-за войны с Ираном.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в пятницу встретилась с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает Reuters.

Мелони ранее считалась одним из наиболее близких союзников Трампа в Европе и стремилась выступать посредником между Вашингтоном и странами ЕС. Однако война на Ближнем Востоке усилила давление на ее правительство, вынуждая балансировать между союзническими обязательствами перед США и негативным отношением итальянского общества к конфликту.

Перед встречей с Мелони Рубио провел переговоры с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, который назвал переговоры конструктивным.