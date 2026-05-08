PASHA Holding объявляет о создании PASHA Ventures в рамках структурной трансформации

В управление PASHA Ventures LLC войдут такие активы, как Saffron Restaurant Group, розничная компания Blue Planet, Caspian Entertainment и PASHA Travel.

В рамках продолжающейся структурной трансформации и реализации стратегических планов развития PASHA Holding объявляет о создании компании PASHA Ventures LLC. Новая компания была юридически учреждена на базе бывшей PASHA Management Company, однако будет осуществлять деятельность в принципиально ином бизнес-направлении и отвечать за централизованное управление активами, работающими в различных секторах экономики.

Эльнур Амикишиев назначен генеральным директором компании. С 2020 года он занимал в PASHA Holding должности директора по специальным проектам и исполнительного директора направления Ventures. До присоединения к Группе в течение 23 лет работал в BP, где занимал различные руководящие позиции в финансовом и коммерческом подразделениях.

Комментируя данное решение, Джалал Гасымов отметил: «Создание PASHA Ventures откроет дополнительные возможности для более эффективного управления и развития активов, работающих в различных секторах. Уверен, что данная инициатива внесет вклад в развитие стран, в которых работает наш Холдинг».

После данных изменений структура PASHA Holding будет состоять из трех субхолдингов (групп активов): PASHA Financial Holding, PASHA Real Estate и PASHA Ventures. Кроме того, Agro Dairy и Bravo продолжат деятельность как отдельные вертикали в структуре Холдинга.