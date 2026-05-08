МИД Ирана о нарушении Америкой перемирия

Министерство иностранных дел Ирана заявило в пятницу, что Соединенные Штаты нарушили режим прекращения огня, атаковав два иранских нефтяных танкера вблизи порта Джаск и Ормузского пролива, а также несколько прибрежных районов, выходящих на этот водный путь.

В своем заявлении министерство сообщило, что нападения произошли поздно вечером в четверг и рано утром в пятницу и встретили, по его словам, «мощный ответ» со стороны иранских вооруженных сил, который помешал нападавшим достичь своих целей.

Министерство заявило, что эти действия представляют собой «явное нарушение» соглашения о прекращении огня, достигнутого в прошлом месяце, и обвинило Вашингтон в «агрессивном и провокационном» поведении.

В нем также содержалось предупреждение Совету Безопасности ООН и генеральному секретарю организации о том, что, по мнению Ирана, является опасными последствиями международного бездействия в отношении действий США в регионе.

Министерство иностранных дел Ирана добавило, что присутствие американских войск в Персидском заливе и Оманском заливе стало источником нестабильности, а не безопасности.