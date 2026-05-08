В Иране заявили о раненых и пропавших без вести моряках

По меньшей мере 10 иранских моряков ранены, 5 пропали без вести в результате ночного удара США по гражданскому судну в районе Оманского залива. Об этом сообщил глава округа Минаб Мохаммад Радмехр.

«В ходе агрессивных действий американцев прошлой ночью в водах Ормузского пролива и Оманского залива грузовое судно было атаковано и загорелось вблизи округа Минаб. 10 раненых моряков были доставлены в больницу, а следственные органы пытаются выяснить состояние остальных моряков», - приводит его слова агентство Mehr.

Всего, как пояснил Радмехр, на судне находились 15 членов экипажа.