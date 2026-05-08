США предложили Кубе отказаться от коммунизма

«Мы будем продолжать принимать меры (против Кубы – ред.) до тех пор, пока режим не проведет все необходимые политические и экономические реформы», — написал Рубио в X.
По словам госсекретаря, администрация США не будет сидеть сложа руки, пока «коммунистический режим на Кубе угрожает нашей национальной безопасности в нашем полушарии».
7 мая Вашингтон ввел санкции против конгломерата GAESA, который, по данным правительства США, контролирует около 40% кубинской экономики, а также против главы этой организации и совместного предприятия по добыче никеля на острове. Эти меры основаны на указе, резко ужесточающем режим односторонних санкций против Кубы, который президент США Дональд Трамп подписал 1 мая. Согласно указу, ограничения могут также затронуть третьи страны.
В ответ на новые санкции министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья заявил, что эти шаги США «подтверждают геноцидные намерения Вашингтона» против кубинского населения.