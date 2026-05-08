США предложили Кубе отказаться от коммунизма

США будут продолжать принимать меры против Кубы до тех пор, пока власти республики не проведут ряд политических и экономических реформ, которые Вашингтон сочтет необходимыми. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы будем продолжать принимать меры (против Кубы – ред.) до тех пор, пока режим не проведет все необходимые политические и экономические реформы», — написал Рубио в X.