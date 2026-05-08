Бесперебойное водоснабжение пришло в Фындыган

В рамках мероприятий, проводимых в направлении улучшения инфраструктуры питьевого водоснабжения в регионах, в селе Фындыган Хызинского района был реализован проект по обеспечению питьевой водой, и по случаю завершения проекта состоялась церемония открытия.

В рамках проекта с целью создания системы централизованного водоснабжения в селе Фындыган Хызинского района было отремонтировано существующее водохранилище, реконструирована внутрисельская сеть и проложено 4,4 км новых водопроводных линий. Наряду с этим, был проведен капитальный ремонт помещения задвижек и здания охранного пункта. Для обеспечения точного учета воды, подаваемой населению, и в целях экономного использования ресурсов для абонентов было установлено в общей сложности 87 счетчиков воды.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ГАВРА) Ильгар Гюльмамедов, глава Исполнительной власти Хызинского района Хазар Асланов, председатель правления Службы региональной водной мелиорации при ГАВРА Закир Гулиев, представители Агентства и жители села.

Новая сеть водоснабжения позволит полностью удовлетворить ежедневную потребность в воде населения села Фындыган численностью 542 человека.

Отметим, что по Хызинскому району услуги водоснабжения оказываются 2132 абонентам в 11 населенных пунктах.

Также в 2026–2027 годах планируется проведение проектных и строительных работ по реконструкции системы водоснабжения села Шорабад. В то же время в 2026 году планируется проведение ремонтно-восстановительных работ в городе Хызы и поселке Алтыагач.

Жители села расценили сдачу проекта в эксплуатацию именно к 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева как событие особой значимости.