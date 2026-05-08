Вектор Баку на саммите МТФ в Лейпциге: глобальная связанность и транспортная дипломатия

Сформировавшаяся в последние годы традиция во внешнеполитическом курсе Азербайджана стала не требующей доказательств аксиомой: в любом направлении международного сотрудничества, в любой региональной и глобальной организации Баку как надежный партнер всегда выступает за плодотворное взаимодействие на основе доверия, позитивного подхода и учета национальных интересов всех участников. Это в очередной раз нашло свое подтверждение в Германии, на крупнейшем глобальном мероприятии, посвященном транспорту – ключевой сфере социально-экономического развития государств.

Саммит Международного транспортного форума (МТФ), проходящий в немецком Лейпциге под председательством Азербайджана, стал не просто очередной международной площадкой для обсуждения транспортной политики, но и подтвердил возрастающую роль Баку как одного из ключевых центров международной логистики, транспортной дипломатии и региональной связанности. Председательство Азербайджана в МТФ продемонстрировало прагматичный и ориентированный на результат подход, который формирует основу всех направлений внешнеполитического курса президента Ильхама Алиева: его последовательная политика, нацеленная на расширение международного сотрудничества, укрепление экономических связей и развитие транспортной инфраструктуры, позволила Баку превратиться в важнейший транзитный и логистический узел между Востоком и Западом.

Не случайно центральной темой на саммите 2026 года стало финансирование устойчивого транспорта. На фоне изменения глобальных торговых маршрутов, угроз безопасности из-за конфликтов и боевых действий, роста геоэкономической конкуренции и необходимости устойчивого развития транспорт приобретает архиважное стратегическое значение. Азербайджан в этих условиях сегодня демонстрирует, как инвестиции в инфраструктуру, цифровизацию и международное сотрудничество способны формировать новую транспортную реальность. Выступая на саммите, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев подчеркнул, что Азербайджан сделал ставку на более практичный подход к председательству, когда главный вопрос заключается не только в том, как привлечь ресурсы, но и в том, как использовать их разумно, эффективно и в долгосрочной перспективе. Именно такой настрой позволил Азербайджану добиться конкретных результатов в период председательства в МТФ: в Лейпциге были приняты две важные политические рекомендации. Первая рекомендация предусматривает цифровизацию международных грузоперевозок, чтобы сделать их более быстрыми, прозрачными и устойчивыми. Вторая рекомендация посвящена развитию городского транспорта. Ее главная цель – создание не только эффективных, но и инклюзивных и устойчивых городов. Кроме того, Форум расширился за счет присоединения новых стран — Ганы, Панамы и Перу, что стало как дополнительным подтверждением укрепления авторитета организации, так и отражением стремления Баку налаживать мосты и создавать равноправные условия для всех участников глобальных процессов. Особое внимание в ходе саммита было уделено Среднему коридору — маршруту, который сегодня становится одним из важнейших направлений евразийской интеграции. Азербайджан последовательно инвестирует в развитие этой транспортной артерии, рассматривая ее как стратегический элемент региональной и международной связанности, одним из критически важных аспектов которой является надежность и безопасность на фоне геополитической турбулентности в регионах, где расположены другие маршруты. Как известно, в последние годы Баку реализовал масштабные инфраструктурные проекты, которые значительно повысили эффективность перевозок по Среднему коридору. Среди них — железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, Бакинский международный морской торговый порт, свободная экономическая зона Алят, развитие авиационного кластера. При этом Азербайджан делает ставку не только на строительство инфраструктуры, но и на ее технологическую модернизацию. Ключевую роль играет цифровизация транспортной системы. В стране применяется единая цифровая система «единого окна», используются механизмы e-CMR, e-Permit и e-TIR, ускоряются процедуры пересечения границ и повышается эффективность логистических процессов.