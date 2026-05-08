«Карабах» оштрафован на 75 тысяч

Дисциплинарный комитет АФФА рассмотрел события, произошедшие в ответном полуфинальном матче Кубка Азербайджана между «Сабахом» и « Карабах ом».

25 500 манатов «Карабах» должен будет заплатить за поведение полузащитника Марко Янковича. Он угрожал главному арбитру матча и, как сообщает сайт АФФА, пытался в подтрибунном помещении применить против судьи физическое насилие. Янкович дисквалифицирован на восемь матчей.

На 18 000 клуб оштрафован из-за действий одного из тренеров «Карабаха» Гусейна Сеидова, который также пытался расправиться с рефери и оскорблял его.

8 000 «Карабах» заплатит за сотрудника клуба Ильгара Шамилова, тоже пытавшегося побить судью.

За поведение своих болельщиков «Карабах» раскошелится в сумме на 22 000 манатов. Еще тысячу клуб заплатит за удаление голкипера Матеуша Кохальски.

«Сабах» в сумме оштрафован на 11 500.

Напомним, в ответном матче, где было как минимум два спорных судейских решения, повлиявших на результат, «Сабах» выиграл со счетом 2:1 и прошел в финал Кубка Азербайджана.