«Карабах» оштрафован на 75 тысяч

Дисциплинарный комитет АФФА рассмотрел события, произошедшие в ответном полуфинальном матче Кубка Азербайджана между «Сабахом» и «Карабахом».
В итоге агдамская команда оштрафована на 74 500 манатов.
25 500 манатов «Карабах» должен будет заплатить за поведение полузащитника Марко Янковича. Он угрожал главному арбитру матча и, как сообщает сайт АФФА, пытался в подтрибунном помещении применить против судьи физическое насилие. Янкович дисквалифицирован на восемь матчей.
На 18 000 клуб оштрафован из-за действий одного из тренеров «Карабаха» Гусейна Сеидова, который также пытался расправиться с рефери и оскорблял его.
8 000 «Карабах» заплатит за сотрудника клуба Ильгара Шамилова, тоже пытавшегося побить судью.
За поведение своих болельщиков «Карабах» раскошелится в сумме на 22 000 манатов. Еще тысячу клуб заплатит за удаление голкипера Матеуша Кохальски.
«Сабах» в сумме оштрафован на 11 500.
Напомним, в ответном матче, где было как минимум два спорных судейских решения, повлиявших на результат, «Сабах» выиграл со счетом 2:1 и прошел в финал Кубка Азербайджана.