Рубио: США не хотят тратить время впустую

США намекнули, что могут выйти из переговорного процесса по Украине, если не будет прогресса.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон по-прежнему готов выступить посредником между Москвой и Киевом, но не хочет «тратить время впустую» на усилия без результата, сообщает Reuters.

«Мы играли и пытались играть роль посредника в этом процессе. Пока что это не привело к плодотворному результату по ряду причин», – отметил он.

Президент США Дональд Трамп, как и Рубио, ранее заявлял, что война в Украине — не война Соединенных Штатов. Такие комментарии связаны с недовольством Трампа тем, что союзники по НАТО не поддержали США в войне с Ираном.