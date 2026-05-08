В Баку состоялась презентация нового партнерства олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова

В бутике Royal Сollection прошла пресс-конференция представителей компании Italdizain, официального представителя швейцарского часового бренда OMEGA, и Федерации дзюдо Азербайджана (ACF). Гусейн Зейналлы, член совета директоров компании Italdizain, и Рашад Расуллу, вице-президент ACF, торжественно объявили о начале сотрудничества с выдающимся азербайджанским спортсменом, олимпийским чемпионом Хидаятом Гейдаровым. Знаменитый дзюдоист стал другом бренда OMEGA в Азербайджане.

В рамках пресс-конференции Гусейн Зейналлы подчеркнул значимость сотрудничества, общность ценностей и перспективы дальнейших совместных инициатив. Также выступил Хидаят Гейдаров, отметив, что для него большая честь быть частью проекта, объединяющего спорт, достижения и стремление к высоким результатам.

Представитель ACF отметил, что Хидаят Гейдаров является одним из самых титулованных дзюдоистов Азербайджана. Спортсмен провел выдающийся сезон в 2024 году, завоевав титулы чемпиона мира, Европы и Олимпийских игр. Кроме того, он был признан «Дзюдоистом года» по версии Международной федерации дзюдо и Европейского союза дзюдо.

Сотрудничество азербайджанского олимпийца и бренда OMEGA неслучайно и символично. Швейцарский часовой производитель с более чем 175-летней историей является официальным хронометристом Олимпийских игр с 1932 года, Паралимпийских - с 1992-го. OMEGA дебютировала в олимпийском хронометраже на Играх-1932 в Лос-Анджелесе с 30 высокоточными сплит-хронографами, а в 1952 году удостоилась Олимпийского креста «За заслуги».

Союз легендарного часового бренда и одного из самых титулованных дзюдоистов в истории азербайджанского спорта отражает их общие принципы: точность и дисциплину, выносливость и постоянное стремление к совершенству - качества, объединяющие олимпийского хронометриста и чемпиона Олимпийских игр.

Для дзюдо - боевого искусства, основанного на многовековой восточной системе ценностей, время играет столь же важную роль, как и в беге или плавании. За четыре минуты поединка спортсмены должны продемонстрировать максимум своих возможностей, преодолеть себя и одержать победу над соперником. Контроль каждой секунды и предельная концентрация в решающие моменты схватки сближают философию дзюдо с принципами OMEGA. С 2012 года компания использует таймер Quantum, способный фиксировать результаты с исключительной точностью до тысячных долей секунды.

Хидаят Гейдаров, став другом бренда OMEGA в Азербайджане, выбрал для себя дайверскую модель OMEGA Seamaster Diver 300M CoAxial Master Chronometer. Часы в выразительном стальном корпусе диаметром 42 мм с антимагнитной защитой, гарантирующей точность хода в любых условиях, и водозащитой до 300 метров отражают характер спортсмена: его силу, мощь, надежность и полный контроль. Неотъемлемая часть этой философии - точность: все хронометры OMEGA проходят сертификацию по стандартам Швейцарского федерального института метрологии (METAS).