Персидский залив без американцев

С выходом накануне из Персидского залива трех американских ракетных эсминцев там не осталось ни одного американского военного корабля, следует из данных Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В рамках миссии «Свобода» по обеспечению вывода заблокированных в Персидском заливе коммерческих судов через Ормузский пролив в понедельник туда под иранским обстрелом зашли ракетные эсминцы Truxtun и Mason. Третий по счету американский ракетный эсминец - Rafael Peralta, пройдя Ормузский пролив, вошел в акваторию Персидского залива во вторник.