Персидский залив без американцев

С выходом накануне из Персидского залива трех американских ракетных эсминцев там не осталось ни одного американского военного корабля, следует из данных Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).
В рамках миссии «Свобода» по обеспечению вывода заблокированных в Персидском заливе коммерческих судов через Ормузский пролив в понедельник туда под иранским обстрелом зашли ракетные эсминцы Truxtun и Mason. Третий по счету американский ракетный эсминец - Rafael Peralta, пройдя Ормузский пролив, вошел в акваторию Персидского залива во вторник.
По сообщению CENTCOM, все три корабля, возвращаясь накануне через Ормузский пролив в Оманский залив, подверглись атаке иранских сил. В командовании указали, что «американские войска перехватили неспровоцированные иранские атаки и ответили ударами в целях самообороны». В CENTCOM указали, что «были нанесены удары по иранским военным объектам, ответственным за нападения, включая пусковые площадки ракет и беспилотников, командные пункты и пункты управления, а также центры разведки».
Корабли вернулись в состав группировки ВМС США, размещенной в Аравийском море, в том числе в Оманском заливе. В ее состав входят два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, 12 ракетных эсминцев и несколько минных тральщиков.