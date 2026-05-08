Зеленский о «тишине» на 9 Мая: Зависит от того…

Украина будет придерживаться перемирия, объявленного Москвой в честь Дня Победы, если это будет делать Россия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Много сейчас новых угроз от России. Хотя мы дали вполне логичную и понятную для них позицию – будем действовать абсолютно зеркально. Сегодня они начали сутки с обстрелов на фронте, была штурмовая активность. Применяются дроны. Вчера они наносили еще больше воздушных ударов. Были наши зеркальные ответы», – сказал Зеленский в обращении в пятницу.

«Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня», – отметил президент Украины.

Минобороны РФ объявило об одностороннем прекращении огня с полуночи 8 мая, Украина на него не соглашалась. Утром российское ведомство заявило, что Киев нарушил «перемирие»: были атакованы несколько регионов.

Воздушные силы ВСУ в свою очередь отчитались, что с 18:00 7 мая и до 8:00 8 мая Россия атаковала Украину 67 беспилотниками, 56 из них удалось сбить или подавить.